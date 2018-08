Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de mediu al Franței, Nicolas Hulot, și-a anunțat demisia in timpul unui interviu radio in direct marți, citand dezaprobarea fața de politicile guvernamentale și eforturile de combatere a schimbarilor climatice.

- Ministrul francez al tranzitiei ecologice, Nicolas Hulot, si-a anuntat marti demisia din guvern, in care fostul animator de televiziune era unul dintre membrii cei mai populari, informeaza AFP, potrivit Agerpres. 'Iau decizia de a parasi guvernul', a declarat Hulot la postul de radio France…

