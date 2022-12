Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a efectuat o vizita pe linia frontului, in Ucraina, pentru a inspecta pozitiile armatei ruse, anunta joi Ministerul rus al Apararii, a doua vizita de acest tip anuntata in mai putin de o saptamana, relateaza AFP, anunța News.ro. Fii la curent cu cele…

- Razboi in Ucraina, ziua 298. Serghei Soigu, a inspectat trupele tarii implicate in "operatiunea militara speciala” a Moscovei in Ucraina, a anuntat, duminica, Ministerul rus al Apararii.

- Ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, impreuna cu ministrul apararii Anatolie Nosatii, la Paris, au avut o intrevedere cu Sebastien Lecornu, ministrul forțelor armate al Franței. In cadrul discuției oficialii s-au referit la modalitațile de amplificare a cooperarii bilaterale…

- Ministrul francez al Apararii, Sebastien Lecornu, a vizitat militarii care fac parte din grupul de lupta al NATO din țara noastra. Franța are in Romania cateva sute de militari, care, alaturi de olandezi și belgieni, formeaza grupul de lupta al NATO de aici.

- Ministrul francez al Apararii, Sebastien Lecornu, se va afla, joi, in vizita in Romania, urmand sa mearga la centrul de instruire de la Cincu, sa participe la o ceremonie de depunere de coroane de flori si sa fie primit de presedintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca si ministrul Apararii,…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a discutat duminica la telefon cu omologul sau francez Sebastien Lecornu despre situatia din Ucraina, situatie care „are o tendinta spre o escaladare necontrolata”, informeaza AFP si Reuters. Serghei Soigu „i-a impartasit omologului sau francez ingrijorarile sale…

- Putin vrea sa suprime „telefonul rosu". Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a avut vineri o convorbire telefonica cu omologul sau american Lloyd Austin, a anuntat Moscova, aceasta fiind a doua discutie intre cei doi oficiali de la inceputul agresiunii militare ruse in Ucraina. „Mai multe chestiuni…

