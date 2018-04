Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, se va afla in vizita in Romania miercuri si joi, informeaza site-ul oficial al Ambasadei Frantei la Bucuresti. Potrivit anuntului, Le Drian va avea, la Bucuresti, "mai multe intalniri la nivel inalt". Totodata, arata ambasada, acesta va avea…

- Central European Startup Awards, una dintre cele mai importante competiții din regiune dedicate startup-urilor, ajunge la cea de-a 5-a ediție! Impact Hub Bucharest este partenerul național oficial, împartașind misiunea CESA de a inspira, de a sarbatori și de a oferi recunoaștere diverșilor…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "Mesajele…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, la Digi24, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu."Mesajele…

- In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza la Bucuresti in perioada 19-21 februarie, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei. Oficialii au abordat aspecte prioritare privind cooperarea bilaterala…

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- In perioada 26-28 ianuarie, Cucii din Branești au participat la cea de-a 27 ediție a Festivalului Internațional al Obiceiurilor cu Maști, care are loc, incepand cu 1966, an de an, in Pernik, Bulgaria. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 388, ediția print ”Surva” este cel mai mare și mai faimos…

- Solutia celor doua state, in contextul conflictului israeliano-palestinian, a fost mentionata de catre ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, miercuri, la intrevederea cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, seful diplomatiei romane aratand si ca "una dintre…