- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a declarat vineri, in cadrul conferintei comune de presa sustinuta impreuna cu omologul din Regatului Tarilor de Jos, Wopke Hoekstra, si din Republica Franceza, Catherine Colonna, despre dosarul Schengen, ca a discutat cu peste doua treimi

- Olanda va sustine Romania in ceea ce priveste aderarea la Spatiul Schengen, l-a asigurat astazi, la Bucuresti, ministrul olandez de externe, pe omologul sau roman. Bogdan Aurescu a fost astazi gazda celor doi colegi europeni, Catherine Colonna, din Franta, si Wopke Hoekstra, din Olanda. Cei trei ministri…

- Ministrul olandez al Afacerilor Externe, Wopke Hoekstra, a declarat vineri ca tara sa va sustine Romania in ceea ce priveste dosarul Schengen. El a sustinut o conferinta de presa comuna, la Bucuresti, alaturi de omologii roman, Bogdan Aurescu, respectiv francez, Catherine Colonna. „Este un subiect…

- Rusia ar avea in plan sa invadeze Republica Moldova la inceputul anului 2023, iar punerea in aplicare a scenariului depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, spune directorul Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova, Alexandru Musteața, relateaza Știrile TVR. Ministrul roman…

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a reacționat, luni, la Chișinau, la informațiile conform carora trupele Federației Ruse ar urma sa invadeze teritoriul Republicii Moldova la inceputul anului viitor.

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a avut marți, 29 noiembrie, o intrevedere cu omologul ucrainean Dmitro Kuleba, in cadrul careia șeful diplomației romane i-a transmis lui Kuleba „solicitarea repetata” a Romaniei ca Ucraina „sa recunoasca inexistenta asa-zisei «limbi moldovenesti»”, a informat MAE.…

- NATO este alaturi de Ucraina in fata agresiunii ruse si o va sprijini in continuare, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la Bruxelles, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, informeaza Agerpres . Jens Stoltenberg a precizat ca se așteapta ca acest sprijin sa fie reconfirmat…

- In cursul zilei de luni, Bogdan Aurescu a vorbit despre sprijinul de care beneficiaza Republica Moldova in aceasta perioada. Prezent la Paris, ministrul roman al Afacerilor Externe a coprezidat Platforma de Sprijin pentru țara vecina, menționand ca țara afectata de razboi are mai mulți prieteni decat…