Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat, miercuri, ca Romania poate conta pe Franta, tara sa fiind "mandra" ca este alaturi de romani in contextul actualelor provocari de securitate, anunța Agerpres. Le Drian a sustinut o declaratie de presa alaturi de omologul…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, se va afla, miercuri si joi, in vizita oficiala in Romania. In cursul zilei de miercuri, oficialul francez va participa la sedinta solemna a Parlamentului dedicata implinirii a 15 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, informeaza…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, se va afla, miercuri si joi, în vizita oficiala în România, noteaza Agerpres. În cursul zilei de miercuri, oficialul francez va participa la sedinta solemna a Parlamentului dedicata împlinirii a 15 ani de la aderarea României…

- Franța iși trimite ministrul Apararii și ministrul de Externe in Romania, in contextul creșterii tensiunilor intre NATO și Rusia. Ministrul francez al Apararii, doamna Florence Parly, va veni la București și va avea o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca. Intalnirea celor doi oficiali este programata…

- Și ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a anuntat miercuri ca va vizita in viitorul apropiat Romania pentru a transmite un mesaj de solidaritate, in contextul in care Franta cauta alaturi de partenerii europeni si SUA modalitati pentru detensionarea crizei legate de Ucraina.„Voi calatori…

- Ministrul de Externe francez Jean-Yves Le Drian a anuntat miercuri ca va vizita in viitorul apropiat Romania pentru a transmite un mesaj de solidaritate acestei tari, in contextul in care Franta cauta alaturi de partenerii europeni si SUA modalitati pentru detensionarea crizei legate de Ucraina, informeaza…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a anuntat miercuri ca va vizita in viitorul apropiat Romania pentru a transmite un mesaj de solidaritate acestei tari, in contextul in care Franta cauta alaturi de partenerii europeni si SUA modalitati pentru detensionarea crizei legate de Ucraina,…

- Statele Unite ale Americii pot conta pe Romania, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, aflat in vizita oficiala la Washington, iar secretarul de stat Antony Blinken a subliniat ca SUA si Romania sunt "aliati robusti in NATO" si lucreaza