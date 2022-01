Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat, joi, decizii de numire in funcție a mai multor secretari de stat. Astfel, Roxana Minzatu a fost numita secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Minzatu a fost ministru PSD al Fondurilor UE in 2019 in timpul guvernarii Viorica Dancila.…

- Antreprenorii cu microîntreprinderi și firme mici și mijlocii, precum și consultanții pentru finanțari nerambursabile au parte de un Craciun și un Revelion încarcat: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a scos, marți, în consultare publica, pâna pe 4 ianuarie 2022,…

- Guvernul a adoptat vineri Ordonanța de urgența care reglementeaza cadrul instituțional, fluxurile financiare și modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul Național de Redresare și Reziliența, discuțiile din executiv avand loc in timp ce Ministerul Investițiilor și Proiectelor…

- Singura piedica in accesarea fondurilor europene suntem noi, romanii, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, joi, la B1 TV, unde a vorbit despre oportunitațile oferite de PNRR. Intrebat daca se mai pun sub semnul intrebarii venirea banilor din PNRR in Romania,…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat ca va pune din nou în dezbatere „cât mai repede” ghidul de finanțare pentru Masura 4.1.1. - fonduri de investiții de câte 50.000-1 milion euro pentru firme, însa cu o serie întreaga de modificari fața…

- Noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, da asigurari ca nu va interveni nicio modificare in proiectele prevazute in Planul Național de Redresare și Reziliența. El anunța ca la inceputul lunii viitoare Romania va primi avansul din granturi in suma de 1, 89 de miliarde…

- palatulPremierul desemnat Nicolae Ciuca a depus marti, la Parlament, lista Cabinetului PNL – PSD – UDMR si programul de guvernare pentru care va cere votul de incredere al Legislativului, informeaza AGERPRES . Nicolae Ciuca a venit insotit de toti ministrii propusi. Birourile permanente reunite sunt…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat, luni, în Monitorul Oficial, Schema de ajutor de stat privind Masura 4.1.1., prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea accesa fonduri nerambutrsabile de pâna la 1 milion de…