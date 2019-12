Ministrul Fondurilor Europene: Vom deconta un miliard de euro de la Comisia Europeană "As spune trei cifre care sunt relevante pentru incheierea anului financiar 2019: zero decomitere la nivelul tuturor programelor operationale, un miliard de euro - suma transmisa la Comisie pentru decontare si care va urma sa intre in Trezorerie si in conturile noastre si fata de ceea ce aveam ca risc de pierdere a banilor, risc de decomitere de 557 de milioane de euro, am realizat in avans suma de 466 de milioane de euro, adica aproape jumatate de miliard de euro realizati in avans", a spus Bolos la inceputul sedintei de guvern, conform Agerpres.



