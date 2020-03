Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a explicat ca vor fi decontate din fonduri europene echipamente medicale sau de protectie medicala, intr-un plafon de 350 milioane de euro.Potrivit ministrului Fondurilor Europene, Marcel Bolos, autoritatile locale sau unitatile medicale pot achizitiona…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, duminica, intr-o interventie la Digi 24, ca va propune o circulara care sa ajunga la unitatile sanitare din teritoriu, prin care sa se asigure decontarea din fonduri europene inclusiv a echipamentelor de protectie medicala ale medicilor si personalului…

- Vineri au intrat in folosința instituțiilor din județul Bacau care lupta in prima linie impotriva raspandirii noului tip de coronavirus noi echipamente de protecție. Echipamentele sunt primite din partea Inspectoratului General pentru Situații de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Aproximativ 30 de cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta Arad sunt in autoizolare timp de 14 zile, dupa decesul pacientului de 64 de ani infectat cu coronavirus, spune liderul Sanitas Arad, Otinel Sandru, care semnaleaza lipsa testarii și faptul ca "echipamentele de protectie sunt de pe o…

- Peste 12,7 milioane de lei sunt alocate, incepand de astazi, din bugetul local, pentru realizarea lucrarilor de amenajare a etajelor 4 și 5 de la Spitalul Municipal Bacau și pentru dotarea acestora cu echipamentele necesare asigurarii asistenței... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ziarul Unirea Criza maștilor medicale din spitale se resimte și in județul Alba! Echipamentele de protecție au ajuns sa fie un „lux”, fiind platite chiar de catre vizitatori Criza maștilor medicale din spitale se resimte și in județul Alba! Echipamentele de protecție au ajuns sa fie un „lux”, fiind…

- Ziarul Unirea Schimbari majore in sistemul de sanatate. Spitalele private vor asigura in premiera servicii medicale de urgența decontate integral de stat Schimbari majore in sistemul de sanatate. Spitalele private vor asigura in premiera servicii medicale de urgența decontate integral de stat Guvernul…