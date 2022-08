Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat ca jalonul legat de pensiile speciale din Planul National de Redresare si Rezilienta trebuie lamurit mai devreme de luna decembrie, atunci cand este cererea de plata, deoarece in acest caz avem de-a face cu reforme grele.

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma ca Romania are multe motive de a renegocia Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), el subliniind ca este nevoie de argumente aduse Comisiei Europene pentru ca aceasta sa accepte schimbarea termenilor agreati in Plan.

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, catalogheaza drept „foarte grea" misiunea Ministerului Transporturilor de a realiza peste 400 de kilometri de autostrada prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Bolos e de parere ca, daca cei de la ministerul de resort vor realiza…

Romania risca sa nu atinga jaloanele necesare incasarii primilor bani din PNRR, iar ministrul Marcel Boloș se ocupa de creat sute de noi funcții in ministerul pe care il conduce, pentru a mulțumi clientela PSD și PNL, spune fostul ministrul al Investițiilor Europene Cristian Ghinea.

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat ca readucerea capitoului privind irigatiile in PNRR ar trebui sa fie un obiectiv de tara, insa acest lucru ar trebui discutat la nivelul coalitiei de guvernare. Bolos a explicat ca pentru irigatii ar putea fi atrasi bani din…

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat ca este obligatoriu sa fie regandit capitolul de energie din PNRR, avand in vedere ca se doreste renuntarea la dependenta ruseasca. Bolos a explicat ca sumele prevazute in PNRR se vor suplimenta si ca va exista o redistribuire…

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat, vineri seara, ca Romania se afla la inceputul drumului in privinta implementarii PNRR si ca suntem in etapa in care lansam apeluri de proiecte. Bolos a adaugat ca prima cerere de plata trebuie depusa cat mai curand.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș (PNL), spune ca o „prioritate imediata" pentru Romania este creșterea absorbției fondurilor europene pentru actualul exercițiu financiar.