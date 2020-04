Stiri pe aceeasi tema

- Toate spitalele din reteaua COVID-19 pot cumpara imediat echipamentele de care au nevoie, cheltuielile urmand a fi decontate ulterior, inclusiv pentru achizitiile efectuate incepand cu data de 1 februarie 2020, a anuntat, sambata, Ministerul Fondurilor Europene, potrivit news.ro.Potrivit unui…

- Ministerul Sanatații confirma ca directorului Direcției Control și Integritate din cadrul Ministerului Sanatații a fost depistat pozitiv la COVID-19. Acesta se afla internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgența Constanța. In acest caz s-a inceput ancheta epidemiologica pentru stabilirea contacților…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a aprobat Ordinul privind Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei Coronavirus COVID-19 și Lista spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

- Ministerul Sanatatii a anuntat lista cu spitalele de suport pentru pacienții COVID – 19 pozitiv care necesita tratament și pentru patologii specifice. Astfel, un numar de 57 spitale/ secții exterioare/corpuri de cladire, 44 maternitați, 60 spitale și centre pentru realizarea procedurilor de dializa…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatatii a aprobat Ordinul de ministru privind Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei Coronavirus COVID 19 si lista spitalelor de suport pentru pacientii testati pozitiv cu virusul SARS COV 2.Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor reprezinta…

- Spitalele din țara au devenit neincapatoare pentru pacienții bolnavi de coronavirus, astfel ca Ministerul Sanatații vine in sprijinul viitoarelor mame cu probleme de sanatate. Nelu Tataru a chemat la discuții in acest pens pe toți secretarii de stat.

- Miercuri, in ultima zi in care inca era ministru al Sanatații, Victor Costache, care tocmai a demisionat, a anunțat ca toți bucureștenii ar putea fi testați pentru coronavirus. In aceeași zi, Ministerul Sanatații, pe care il conducea, a publicat un ordin in Monitorul Oficial care ii contrazice flagrant…

- Spitalul clinic Colentina se transforma in spital exclusiv pentru cei infectați cu COVID-19. Anunțul a fost facut azi de catre Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații.Pana acum doar Spitalele de Infecțioase precum Matei Balș și Victor Babeș se ocupau de cazurile cu COVID-19, insa cum numarul…