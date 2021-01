Stiri pe aceeasi tema

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost niciodata criticat de Comisia Europeana, sustin reprezentantii Ministerului Fondurilor Europene (MFE), intr-un comunicat, mentionand ca nu exista niciun document sau pozitie oficiala a CE prin care Romania sa fie criticata pentru constructia…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat vineri, la Zalau, ca Romania va avea la dispozitie in urmatorii ani circa sapte miliarde de euro pentru modernizarea sistemului public de sanatate si daca aceasta modernizare nu va avea loc, tara noastra va rata o sansa istorica, potrivit Agerpres.…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat vineri, la Zalau, ca Romania trebuie sa dubleze numarul de kilometri de drumuri receptionati anual pentru a putea absorbi in totalitate fondurile europene pe care le va avea la dispozitie in viitorul exercitiu financiar. "Romania este pe drumul…

- Romania a absorbit pana acum 8,8 miliarde de euro din fondurile europene pentru politica de coeziune aferente perioadei 2014-2021, ceea ce echivaleaza cu o rata de absorbtie de 38,9%, a declarat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, anunta ca, in urmatorul exercitiu financiar al Uniunii Europene, 675 de milioane de euro vor fi alocati pentru programe de prevenire a 11 tipuri de afectiuni, iar patru milioane de pacienti din Romania vor beneficia de servicii medicale decontate din fonduri…

- Un Joe Biden energic si un Barack Obama fidel lui insusi l-au acuzat sambata pe Donald Trump ca a esuat complet in gestionarea pandemiei noului coronavirus, in timp ce presedintele SUA a afisat un optimism neclintit, in pofida evidentei sondajelor de opinie, cu doar zece zile inaintea scrutinului…