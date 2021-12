Stiri pe aceeasi tema

- Numit luni prim-ministru al Bulgariei, Kiril Petkov a anuntat marti ca toti ministrii vor avea nevoie de certificatul sanitar COVID-19 pentru a participa la sedintele de guvern, iar acest certificat va deveni obligatoriu, de asemenea, pentru toti functionarii publici, masura menita sa stimuleze imunizarea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca introducerea formularului de localizare a pasagerilor va deveni obligatorie in cadrul UE, acest lucru fiind transmis in cadrul unei discutii pe care a avut-o cu toti ministrii ai sanatatii din UE, in contextul pregatirii…

- Programele benefice pentru sectorul agricol din Romania iși vor gasi finanțarea in bugetele viitoare, s-a aratat convins Adrian Chesnoiu, noul ministru al Agriculturii. „Exclus sa fim ultimul minister intr-un Guvern. Agricultura iși merita locul ca importanța in structura statala și cred eu…

- Economie Apicultorii vor primi un ajutor in valoare de 23,7 lei/familia de albine noiembrie 18, 2021 09:39 Pentru a compensa efectele fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile asupra sectorului apicol, a fost instituita schema de ajutor de minimis pentru asigurarea ciclului de producție. Apicultorii…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, marti, ca România are nevoie de un Guvern stabil cu sustinere majoritara în Parlament si de coalitia formata din PNL, USR si UDMR."Noi ramânem consecventi propunerii de a avea coalitia. Consideram ca pentru România solutia…

- Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR) a fost evaluat pozitiv de Consiliul Uniunii Europene, ultima etapa la nivelul institutiilor europene. Astfel, Romania are la dispozitie 29,2 miliarde euro, pana in 2026, de la UE, pentru modernizare prin reforme si investitii esentiale.

- Ministrul demisionar al Agriculturii, Adrian Oros, isi retrage demisia , acesta declarand ca este oricum pentru o perioada scurta si ca fermierii nu trebuie sa fie afectati de criza politica. Ministrul, sustinator al fostului lider Ludovic Orban, isi anuntase demisia din Guvern pe 27 septembrie, dupa…

- Renate Weber a anunțat ca certificatul verde „nu mai exista” pentru ca cei testați pentru COVID-19 nu mai au acces la aceleași facilitați precum cei vaccinați, ceea ce reprezinta o discriminare, susține Avocatul Poporului.Reacția vine dupa ce Executivul a decis ca restaurantele, salile de sport și spectacole…