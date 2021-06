Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris, vineri seara, pe Facebook, dupa o intalnire cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, ca Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei este „foarte departe” de a fi acceptat de Comisa Europeana.

- Premierul Florin Citu a declarat vineri, la Zalau, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost nici respins si nici retrimis de catre Comisia Europeana autoritatilor romane, asa cum s-a vehiculat in spatiul public. "Am vazut ca s-a iscat in spatiu public acea dezbatere pe PNRR. PNRR…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, i-a promis lui Marcel Ciolacu, liderul PSD, ca iși va da demisa daca Planul Național de Redresare și Reziliența nu va fi aprobat de catre Comisia Europeana. Totodata, Ghinea i-a spus lui Ciolacu sa-și dea demisia din funcția de președinte al PSD daca PNRR…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni, la Digi24, ca nu se teme de moțiunea de cenzura pe care PSD o va depune in Parlament pe data de 14 iunie, argumentand ca nu vor fi stranse destule voturi pentru ca moțiunea contra Guvernului sa treaca. „Moțiunea de cenzura arata un lucru foarte important: cine…

- Intrebat daca PSD se va alia cu AUR in depunerea motiunii de cenzura si daca formatiunea extremista a devenit frecventabila pentru PSD, Dincu a raspuns: „Noi nu facem coalitii politice, nu am facut nici coalitii electorale, nici politice, cu AUR. Acest partid insa are si el dreptul de a primi sansa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca PSD va inainta motiunea de cenzura la adresa Guvernului dupa ce Planul National de Redresare si Rezilienta va fi depus la Comisia Europeana. Ciolacu mentioneaza ca nu doreste ca prin motiunea de cenzura PSD sa "faca jocurile" din interiorul PNL, anunța…

- Ajustarea bugetului Planului National de Redresare si Rezilienta de la 42 miliarde euro la 29,2 miliarde euro a presupus si modificarea alocarilor pentru proiectul Romania Educata, care va beneficia de 3,7 miliarde euro, respectiv 12% din PNRR, conform unei declaratii comune a ministrului Investitiilor…

- Președintele PNL Ludovic Orban s-a declarat nemulțumit de modul in care acționeaza ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, in legatura cu Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Luni dimineața, in ședința Biroului Executiv Național (BExN) al PNL, Orban le-a cerut…