Ministrul Fondurilor Europene, avizat negativ in Parlament: Romania va pierde 500 de milioane de euro in noul buget european

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, spune ca Romania va pierde 500 de milioane de euro in noul buget al Uniunii Europene, iar aceasta pierdere va fi zona proiectelor de infrastructura de transport. Bolos a primit aviz negativ in urma audierii in comisiile parlamentare.

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, avertizeaza ca epidemia de coronavirus aflata in plina desfasurare ar putea avea drept consecinta o penurie de medicamente in Europa, in contextul in care multe dintre substantele chimice folosite in produsele farmaceutice sunt produse in China. "Destul…

- Senatul de la Roma i-a ridicat miercuri imunitatea liderului partidului italian de extrema-dreapta Liga, Matteo Salvini, care va fi judecat pentru ca nu a permis debarcarea migrantilor de pe o nava, pe vremea cand era ministru de interne, relateaza AFP si Reuters. Un tribunal din Catania l-a…

- Vodafone, al doilea cel mai mare operator de telefonie mobila din tara noastra, ar putea absorbi, pana la finele lunii martie, UPC Romania. Aceasta operatiune face parte dintr-o tranzactie mai mare, realizata la nivel international. Mai exact, operatorul britanic de telefonie Vodafone…

- Guvernul a emis, luni, o hotarare pentru alocarea a 112,6 milioane de lei, din Fondul de rezerva, destinati cheltuielilor urgente necesare functionarii primariilor din 284 de localitati. Decizia include solicitari de alocare care nu au fost cuprinse in hotararea data in sedinta de pe 20 decembrie.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 30 noiembrie, de 33,817 miliarde euro, cu 1,09 miliarde euro mai mici decat in 31 octombrie. Scaderea a avut loc in contextul in care, in noiembrie, BNR a anuntat, de 4 ori consecutiv,…

- Romania va avea, incepand din 2020, un nou stadion modern, cotat la 4 stele. FC Hermannstadt va beneficia de o arena de top incepand cu anul viitor, dupa o investitie de 38 de milioane de euro! "Anul viitor depunem mai multe proiecte la primarie. Oamenii de acolo vor sa se implice…