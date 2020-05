Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a anunțat, intr-o dezbatere online gazduita de Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii, o creștere de pana la 1 miliard euro a sumei alocate...

- Suplimentar vor fi lansate si apelurile de proiecte deja prevazute din programele operationale. „Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat in premiera cresterea pana la 1 miliard de euro a sumei alocate relansarii operatorilor economici”, a informat ministerul. In cadrul dezbaterii online…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat cresterea pana la 1 miliard de euro a sumei alocate relansarii operatorilor economici - bani europeni si fonduri de la buget- in urma negocierilor cu Comisia Europeana, suma fiind complementara lansarilor de proiecte ce se au in vedere pentru incurajarea…

- Din data de 12 martie, angajații ministerului de Interne au aplicat sute de amenzi, in valoare totala de 7 milioane de lei, celor care au incalcat regimul de carantina instituit de autoritați in contextul pandemiei globale de Covid-19.

- Comisia Europeana va direcționa catre Romania peste 1 miliard de euro, pentru criza generata de coronavirus, informeaza Hotnews. Intr-o scrisoare adresata autoritaților romane, comisarii europeni Elisa Ferreira și Nicolas Schmit spun ca pentru combaterea efectelor COVID-19 Comisia Europeana va direcționa…

- Cultivatorii de usturoi vor primi in 2020 un sprijin financiar de cel mult 3.000 de euro/hectar pentru productia de usturoi, resursele financiare alocate in acest sens de la bugetul de stat depasind 7,5 milioane de lei, respectiv 1,58 milioane de euro, potrivit unei Hotarari aprobate miercuri de…

- Liga engleza profesionista de fotbal (EFL) va debloca 50 milioane lire sterline pentru a ajuta cluburile intrate in dificultate financiara din cauza suspendarii campionatelor ca urmare a pandemiei de coronavirus, a anuntat, miercuri, liga."O serie de masuri vor fi introduse pentru a ajuta…

- Prin utilizarea Google Maps, un roman caștiga 3 ore pe an, potrivit unui comunicat al Google Romania, preluat de Agerpress. Aplicația Google Maps este disponibila de 10 ani in Romania iar luna aceasta implinește 15 ani de existența. Potrivit datelor Google, preluate de Agerpress, in Romania, doua treimi…