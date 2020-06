Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea pensiilor la 1 septembrie nu poate fi scoasa din contextul tuturor cheltuielilor bugetare vitale pentru dezvoltarea economiei, a spus ministrul Florin Citu, sustinand ca se discuta mai multe scenarii de crestere a pensiilor.

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunta ca a solicitat Comisiei Europene sa intervina pentru oferirea de oportunitati egale tuturor operatorilor economici, in conditiile in care unele state, cum este si Romania, nu au posibilitatea de a aloca fonduri prea mari ca ajutor pentru economia locala.…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, vineri, la Palatul Cotroceni, o sedinta cu membri ai Guvernului si guvernatorul BNR pentru evaluarea situatiei economice in contextul crizei generate de epidemia de COVID-19. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la aceasta sedinta, care va avea loc la ora 12,00,…

- CHIȘINAU, 8 mai – Sputnik. Astazi din PDM au plecat 3 deputați și anterior inca unul din aceasta formațiune politica a ramas doar cu 17 deputați, deși la inceputul acestei luni aveau 21. Ce se intampla daca vor pleca și alți deputați din PDM și coaliția de guvernamant va pierde majoritatea de 51…

- Fostul ministru PSD de Finanțe, Eugen Teodorovici, a transmis marți ca in șase luni de guvernare liberala s-a ajuns la o „debandada totala” in finanțele țarii.Vezi si: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 45: Masca Orban! . „PROSTIA ȘI INCOMPETENȚA PNL sunt extrem de COSTISITOARE…

- Deputatul sucevean al partidului Forța Naționala, Ștefan Alexandru Baișanu, cere urgent Guvernului sa trimita la Suceava toate forțele medicale, militare și nu numai, forțe capabile sa rezolve problemele grave cu care se confrunta zona. ”Transformarea orașului nostru intr-o “insula a leproșilor”, izolarea…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat vineri seara situatia financiara a tarii pe primele doua luni, care reflecta atat veniturile la bugetul general consolidat, cat si cheltuielile efectuate in aceasta perioada.

- A fost inregistrat al 6-lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Persoana este un barbat de 64 de ani, din Arad, care a fost internat din data de 20 martie a.c. in stare grava la Spitalul Județean Arad, intubat in secția ATI. The post Primul deces din cauza coronavirusului…