- Producatorii romani de mobila și imbracaminte sunt foarte apreciați și cautați in Statele Unite ale Americii, ceea ce reflecta un potențial semnificativ de creștere pentru produsele romanești pe una dintre cele mai dinamice piețe de consum, afirma consulul general al Romaniei la New York, Mihaela-Simona…

- „Aceste lucruri, discutii se poarta institutional. E aici domnul ministru al Agriculturii, un ministru al Economiei. Daca se va lua o astfel de masura, categoric o vom lua cu totii la masa. (...)Normal ca vreau sa protejez producatorii romani. Cat timp avem o abordare corecta si nu incercam sa omoram…

- In plin scandal privind produsele romanești din marile magazine, reprezentanții retailerilor au refuzat sa participe la dezbaterile din Parlament programate fix pe aceasta tema. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunța ca va impune plafonarea adaosului comercial la toate produsele romanești. Comisiei…

- Fermierii romani au dane separate pentru exportul de cereale in Portul Constanța, in acest an, asigura ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Florin Barbu la transmite fermierilor ca interdictia cerealelor ucrainele in Romania nu va expira. Ministrul spune ca a fost de multe ori in Portul Constanta…

- Vești bune de la Consiliul Județean Ilfov pentru toți pensionarii! Tocmai ce au fost schimbate condițiile de care pot beneficia seniorii județului Ilfov pentru tratamentele dentare gratuite! Anunțul a venit pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Ilfov și are legatura cu lucrari dentare gratuite…

- Legumicultorii din Matca, județul Galati, au scos la vanzare prima recolta de rosii de anul acesta. Pentru ca e prima cultura din acest an si pretul de plecare din solarii este unul pe masura: 20 de lei kilogramul.