Stiri pe aceeasi tema

- Procesatorii romani au depus 49 de proiecte in valoare totala de peste 1 miliard de euro, incluzand și cofinanțarea, in prima sesiune de depunere de proiecte a programului „InvestAlim”, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu. „Programul „InvestAlim” este un real succes! O demonstreaza procesatorii…

- „Programul Investalim, deschidem noi fabrici de procesare! 49 de proiecte depuse in prima sesiune, buget epuizat. Programul «InvestAlim» este un real succes! O demonstreaza procesatorii romani care au depus 49 de proiecte in valoare totala de peste 1 miliard de euro, incluzand si cofinantarea, in prima…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca programul INVESTALIM este „un real succes”, deoarece procesatorii romani au depus 49 de proiecte in valoare totala de peste 1 miliard de euro, incluzand și cofinanțarea, in prima sesiune de depunere de proiecte.

- Anunțul a fost facut de catre ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe pagina sa de Facebook.„PROGRAMUL "INVESTALIM", DESCHIDEM NOI FABRICI DE PROCESARE49 DE PROIECTE DEPUSE IN PRIMA SESIUNE, BUGET EPUIZATProgramul "InvestAlim" este un real succes!O demonstreaza procesatorii romani care au depus 49…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a anuntat ca sunt 49 de proiecte depuse in prima sesiune a Programului „InvestAlim”, in valoare totala de peste un miliard de euro, incluzand si cofinantarea.„Programul Investalim, deschidem noi fabrici de procesare! 49 de proiecte depuse in prima sesiune, buget…

- Continue reading Hub național pentru neutralitate climatica/Ambiția este ca 1 miliard de euro sa vina in Romania pentru proiectele verzi din Cluj-Napoca, Suceava și București-sector 2, dar și pentru cele din alte 10 orașe romanești at Info real.

- ”Am discutat cu ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, despre evolutia proiectelor transfrontaliere romano-ungare. Mai exact, subiecte precum deschiderea Punctului de Trecere a Frontierei Beba Veche- Kubekhaza, Triplex Confinium si refacerea podului peste Mures, dintre Cenad si Magyar Csanad”,…

- Marcel Bolos anunța ca in urma controalelor efectuate au fost aplicate amenzi in valoare de 4 milioane de lei comercianților care nu respecta prețurile corecte la alimentele de baza. „Amenzi de 4 milioane lei pentru cei care nu aplica preturi corecte la alimentele de baza. Cand Guvernul Romaniei a decis…