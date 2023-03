Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei anunta un proiect prin care si barbatii pot primi tichete cadou de ziua lor, care este in 19 noiembrie. In prezent, Codul fiscal permite angajatorilor sa ofere tichete cadou femeilor pe 8 Martie, cand este sarbatorita Ziua Internationala a Femeii. „Egalitatea de șanse nu este doar…

- Casa de Cultura „Elisabeta Bostan” din Buhuși a fost inca odata gazda buna pentru Festivalul „Armonii in Timp”, cu spectacolul „Vine, Vine Primavara” care a ajuns la ediția a III-a. Evenimentul, care s-a derulat sambata, 11 martie, a fost dedicat primelor sarbatori de primavara, de Ziua Marțișorului…

- Astazi, cu ocazia Zilei de 8 Martie – Ziua Internationala a Femeii – jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau au adus primavara și zambetul pe buzele mai multor doamne ce se aflau in mina Salina din Targu-Ocna, dar și personalului medical din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța…

- S-a cunoscut din plin Ziua Internaționala a Femeii. Orașul a fost impanzit de o explozie de culoare de la florile aduse spre vanzare intr-o zi magica. Și e limpede ca a fost o zi magica, mai ales pentru ca am vazut o mulțime de bacauani cu buchete de flori. De la domni remarcabili care duceau […] Articolul…