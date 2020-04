Ministrul Finanțelor vrea prelungirea stării de urgență: „Cei care joacă poker pe sănătatea românilor sunt niște criminali” Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, pledeaza pentru prelungirea starii de urgența in Romania și acuza politicienii care se impotrivesc acestei masuri de crima impotriva poporului roman. Intr-o intervenție in direct la Digi24, Cițu a nominalizat trei politicieni care, in opinia sa, joaca poker pe sanatatea romanilor. Florin Cițu a declarat ca iși menține declarația ca toți romanii trebuie sa participe la costurile acestei crize, insa, intrebat daca demnitarii vor avea salariile taiate, ministrul Finanțelor a spus ca „nu ne permitem prea multe razboaie in acest moment”.E un obiectiv principal. Eu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

