Stiri pe aceeasi tema

- Reforma jocurilor de noroc: un imperativ. Vorbim despre o industrie cu o forța economica uriașa, care are nevoie de un regim juridic și fiscal mai riguros, susține ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Una dintre masurile vizate este interzicerea alcoolului in salile de noroc.Marcel Boloș a anunțat…

- „???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????????? : ???????? ????????????????????????????????????Vorbim despre o industrie cu o forța economica uriașa, care are nevoie de un regim juridic și fiscal mai riguros, care sa asigure un climat de legalitate, stabil,…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma ca, prin masurile luate, Executivul ”nu a facut altceva decat sa aduca bani suplimentari” la buget, de la companii. El sustine ca bancile, care vor plati taxe mai mari, au suficiente resurse, iar microintreprinderile platesc impozite mai mici decat in alte…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni ca nu se vor impozita titlurile de stat si a marturist ca la un moment dat s-a pus in discutie ca masura de ultim moment.Intrebat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, despre impozitarea titlurilor de stat, ministrul Finantelor…

- Ministrul Finantelor a declarat, in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, daca banii din PNRR pentru spitale sunt pierduti, ”Daca ne referim la termenul efectiv de implementare a acestor proiecte, adica putem realiza cele 26 de spitale pana in 31 august 2026? Suntem totusi in 2023.…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis ca liderii de la Bruxelles au dat un mesaj despre necesitatea continuarii discutiilor privind reforma fiscala din PNRR, completata de masurile fiscale anunțate deja de Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu. Boloș a amintit și de necesitatea reformelor…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, spune ca Romania se afla la rascruce de drumuri, iar mult criticata ordonanta de urgenta pregatita de catre Guvern, botezata in spațiul public „ordonanta austeritatii”, aduce cu sine si descentralizarea serviciilor publice, regionalizarea anumitor servicii publice.…

- Ministrul Finantelor - Marcel Bolos a spus, joi seara, ca decizia Consiliului Uniunii Europene legata de facturarea electronica reprezinta ”un pas urias pentru combaterea fraudei”.„Lupta impotriva combaterii fraudei si a evaziunii fiscale intra intr-o noua etapa. Datorita unei decizii luate astazi de…