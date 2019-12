Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru 2020 va fi prezentat in Parlament intre 15 și 20 decembrie, a anunțat, luni, ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu. El a spus ca bugetul este construit pe un deficit de 3,5% din PIB, anunța MEDIAFAX."Intre 15 și 20 decembrie venim cu bugetul in Parlament. Maine, sper, in…

- "Prima Casa se afla binenteles pe aceasta lista de programe (aflate in analiza -n.r.). Nu a fost nevoie (de bani la rectificare pentru "Prima Casa" -n.r.). Programele raman. Doar facem o analiza. Dupa ce facem o analiza, voi vedea care va mai ramane in picioare sau nu", a declarat Florin Citu, la Antena…

- Ministrul Finanțelor anunța “vești bune” in privința OUG 114, in urmatoarele zile: „Scaderea cresterii economice de la 5,5% la 4% se datoreaza in mare parte acestei ordonante” In urmatoarele zile va exista o solutie pentru Ordonanta 114/2018, care va fi prezentata public de premierul…

- Practica de a ascunde sub pres gunoiul, de a arunca facturile in viitor, se opreste in acest moment, iar prin rectificarea aprobata joi a trebuit sa suplimentam partea de cheltuieli, pentru ca altfel companiile din sectorul privat, cetatenii, pensionarii nu si-ar fi primit banii pe care ii meritau,…

- Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, afirma ca Florin Citu trebuia schimbat imediat dupa ce a primit aviz negativ in comisiile parlamentare, iar pentru ca acest lucru nu s-a intamplat, "un personaj bizar" a ajuns ministru al Finantelor Publice. Ciolacu il anunta pe Orban ca Guvernul…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a lansat o serie de acuzații extrem de grave la adresa fostului ministru Eugen Teodorovici și a Comisiei Naționale de Prognoza. "Cam tot ce am gasit aici a depasit cele mai pesimiste asteptari. Mai mult, am aflat ca situatia reala nu era cunoscuta si nu era…

- Intrebat de jurnaliști daca ii lasa ceva amintire, in birou, succesorului sau Florin Citu, Eugen Teodorovici a raspuns: "Prezenta mea in birou va fi simtita cu siguranta. Sa comparati declaratiile facute si de mine si de colegul Citu si veti constata fiecare o diferenta in abordare, de stil, de clasa,…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, marți, dupa ce senatorul Daniel Zamfir l-a întrebat daca este șomer, ca vine din mediul privat și ca lucreaza la a treia companie privata ”care nu are nicio legatura și niciun contract cu statul”. ”Sunt angajat în mediul privat…