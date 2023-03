Stiri pe aceeasi tema

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) acuza ca a avertizat Guvernul și Parlamentul inca din mai 2022 despre faptul ca Euroins calca pe urmele City Insurance și nu platește daunele, dar Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a ignorat acest lucru, susține…

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu a anuntat ca este in lucru, in prezent, un program de finantare de peste un miliard euro vizand sustinerea producatorilor romani, in special partea de procesare hrana – de la procesarea carnii de porc, la cea de pui, dar si lactate, astfel incat producatorii romani…

- De ce nu ataca Guvernul, Parlamentul ori Avocatul Poporului, contractul de exploatare al petrolului și gazului, de catre „OMV", la Curtea Constituționala? Problema, in cazul privatizarii "colosului", "PETROM", de catre "insignifiantul" "OMV" Austria, nu e de constatare, teor ...

- Parlamentul se reunește astazi pentru o noua sesiune parlamentara. Avem nevoie, mai mult ca niciodata, ca parlamentari, sa ne mobilizam și sa fim mai prezenți pentru a face fața problemelor care afecteaza societatea. Avem nevoie sa promovam dezbateri mai intense, legi mai clare. Avem nevoie sa fim preocupați…

- Comisia Europeana a solicitat Romaniei anularea taxei de clawback reduse in mod special, la 15%, pentru medicamentele originare de la noi din țara, iar Guvernul s-a angajat ca la inceputul acestui an sa adopte un proiect de lege in acest sens, releva documente analizate de Profit.ro. In 2020, Parlamentul…

- Ministrul Finanțelor susține ca Guvernul va lua in calcul reintroducerea compensarii prețului la carburanți in momentul in care „lucrurile intra intr-o zona mult prea volatila sau o zona care nu poate fi sustenabila pentru economie și cetațeni”.

- “La investigația privind ROBOR am strans un volum mare de date. Am avut 9 echipe trimise, 60 de oameni. Tot personalul nostru din toate sectoarele numara 80 de oameni. Deci mai mult de jumatate din personalul de investigații a participat la acest proces de strangere date in investigație. Bineințeles…

- Romania a fost si va ramane "spatiu de siguranta si liniste" pentru valurile de refugiati ucraineni, a declarat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciuca, subliniind ca tara noastra si-a asumat din prima clipa rolul de partener de incredere european si international in gestionarea acestei crize.