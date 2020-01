Stiri pe aceeasi tema

- "Orban, ai o singura varianta: mareste alocatiile copiilor! Cat de cinic poti sa fii sa inventezi tot felul de scamatorii ca sa nu le dai copiilor drepturile cuvenite?!", arata Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook.El sustine ca PNL este incapabil sa guverneze."Il intreb…

- Potrivit proiectului, "alocatia de stat pentru copii se stabileste in cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap; b) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art.1…

- Liderul USR Bucuresti, deputatul Claudiu Nasui, afirma ca asumarea raspunderii Guvernului pe legea bugetului ar lasa Parlamentul "in offside". "Noi am criticat aceasta metoda de a adopta legea bugetului, ar fi o premiera in Romania sa nu existe absolut deloc dezbateri pe legea bugetului", spune el.

- Liderul USR Bucuresti, deputatul Claudiu Nasui, afirma ca asumarea raspunderii Guvernului pe legea bugetului ar lasa Parlamentul "in offside". "Noi am criticat aceasta metoda de a adopta legea bugetului, ar fi o premiera in Romania sa nu existe absolut deloc dezbateri pe legea bugetului", spune el.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca voucherele de vacanta vor fi mentinute, in bugetul de stat pe anul viitor, la nivelul lui 2019, adaugand ca unul dintre obiectivele Guvernului va fi si de a creste fluxul de turisti straini care vin in Romania. "Nu vom afecta voucherele de…

- Dupa 30 de ani: Impactul multinaționalelor asupra economiei romanești. Cum s-a transformat industria Pe masura ce industria grea din Romania a disparut, pusa pe butuci dupa privatizari dubioase si vanzari succesive, in tara noastra au intrat rand pe rand, multinationalele. Campania ″După…

- „Aruncam 6.000 de tone de alimente zilnic, în România, 2,2 milioane de tone pe an. Este foarte mult, desi, repet, în UE suntem pe un loc destul de onorabil fata de alte tari care arunca si mai mult”, a afirmat, marti, Borbély, la o conferinta internationala organizata…

- Dragoș Patraru vorbește, in aceasta dimineața, despre negocierile lui Ludovic Orban cu liderii din opoziție, pentru susținerea Guvernului. „Oh, nu, incepem din nou. Orban a zis ca duce negocieri cu parlamentarii, pe rand. Și cu pesediști. Deci chiar daca se ințeleg toți aștia din partide, tot nu inseamna…