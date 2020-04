Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, ministrul de Finanțe, spune ca nu va mai fi stare de urgența in Romania dupa 15 mai, iar executivul ia masuri pentru a repune pe picioare economia lovita de criza de coronavirus.”Nu cred ca va mai fi stare de urgența dupa 15 mai. Cautam soluții pentru perioada de tranziție. Suntem pregatiți,…

- Minstrul de Finanțe este opțimist. Florin Cițu spune ca „economia Romaniei va ieși din aceasta criza mai bine decat ne așteptam”, iar impactul crizei coronavirusului, așa cum arata datele, a fost mai mic decat in alte țari. Intr-o intervenție la Digi 24, ministrul a precizat ca in privința incasarilor…

- Anunț extrem de optimist al ministrului Finanțelor Publice, Florin Cițu, care da asigurari ca Romania va ieși mai puternica din criza.Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a transmis, miercuri, ca firmele si institutiile publice comunica de la distanta cu Trezoreria Statului si urmeaza in cateva…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, se arata optimist in ceea ce priveste revenirea economiei romanesti dupa perioada de criza sanitara. El spune ca multe IMM-uri s-au reorientat la situatia economica actuala si platesc taxe, incasarile la bugetul de stat luna aceasta fiind putin sub nivelul…

- Citu, despre somajul tehnic la bugetari: In acest moment, nu aș susține așa ceva. E nevoie de fiecare om in administratia publica Ministrul Finantelor Publice considera ca este dificil de vorbit in prezent despre somajul tehnic in sectorul public, deoarece este greu de interpretat, masura nu poate fi…

- Ministrul Finantelor: “Traversam o criza atipica, pentru care nu exista lectii din trecut. Vom adopta și alte masuri, in funcție de evoluța economiei” Autoritatile isi propun ca, prin masurile adoptate miercuri, economia sa fie gata sa reporneasca imediat dupa incetarea starii de urgenta,…

- Stirile pozitive ale diminetii, multumiri pentru like-urile si share-urile din ultimele zile: - Romania se afla intre cele 14 tari cu peste 100 de cazuri raportate si fara vreun deces. - China a anuntat in aceasta dimineata un singur nou caz de infectare local si 12 la persoane care…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, face un apel la companiile care nu sunt afectate de pandemia de coronavirus sa plateasca impozitele si taxele, subliniind ca autoritatile se gandesc chiar la un sistem de bonusare pentru cei care platesc la timp. "Este important si fac apel la companiile…