- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri ca inflația a fost incetinita in Romania dupa masurile luate de Guvern pentru plafonarea prețurilor la energie: „Pana la acest moment Romania a folosit 3,4% din PIB pentru a sprijini economia și cetațenii, de la inceputul anului, pana in prezent.…

- Liderul PNL a aratat ca este ingrijorat de faptul ca avem preturi mari si rata inflatiei s-ar putea sa depaseasca 10%. ”Eu va spun ca, daca va depasi 10 la suta in martie, va fi foarte greu si costuri foarte mari. (..) Somajul e in crestere, economia in scadere, rapid, deficitul este in pericol. Sunt…

- Liderii partidelor din coalitia de guvernare au ajuns, marti, la un acord de principiu privind reducerea la jumatate a accizei la carburanti, au precizat surse politice. De asemenea, este posibila o prelungire a plafonarii preturilor la energie, pe o perioada de timp. Masurile urmeaza sa fie analizate…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spera ca la inceputul lunii martie Guvernul sa aiba pus la punct „un mix de masuri” care sa vizeze reducerea inflației, astfel incat procentul acesteia sa nu ajunga la doua cifre, așa cum prognozeaza BNR. Banca Naționala a prezentat vineri noul raport asupra inflației,…

- ”Am citit si eu care sunt masurile de modificare a Codului Fiscal propuse de marele ministru de Finante, dl. Caciu, si marturisesc ca sunt siderat: zici ca suntem ori pe vremea comunismului, ori la inceputul anilor 1990 cand inca nu intelesesem care e treaba cu initiativa privata, cu economia libera,…

- ”Referitor la remarcile despre FMI, recesiune, dobanzi, inflatie, as vrea sa va aduc minte ca nu am pomenit niciodata FMI sau recesiune. Orice economist care lucreaza in piata financiara stie foarte bine ca atunci cand un ministru mentioneaza FMI sau recesiune, asta inseamna ca deja s-a discutat in…

- Rapunzand criticilor lansate de Florin Cițu privind majorarea dobanzilor internațioanle la care s-a imprumutat Romania de la inceputul anului, Caciu a precizat ca situația a fost moștenita chiar de la guevrnul condus de Cițu.”Ar trebuie sa ne uitam cat de repede au crescut dobanzile la tilurile de stat…

- Guvernul s-a intalnit miercuri, de la 15:45, intr-o ședința fulger, in format online, pentru a indrepta o eroare materiala - neconcordanța intre conținutul corpului principal și anexa, in conformitate cu noile plafoane la gaze naturale, din Ordonanța care stabilește noile prețuri și compensari la energia…