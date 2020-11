Stiri pe aceeasi tema

- Exista loc pentru o reducere a ratei dobanzii de politica monetara in Romania, avand in vedere scaderea peste asteptari a ratei inflatiei, ceea ce ar reprezenta un atu pentru a stimula economia, a declarat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-o conferinta de presa. …

- ​Consiliul de administratie al Bancii Nationale a României (BNR) a hotarât menținerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,5 la suta pe an. De asemenea, a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an și a ratei dobânzii aferente…

- Am vorbit de masurile fiscale, dar înca este spațiu pentru masuri monetare, a declarat Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, într-o conferința organizata de ASE. „În România, rezervele minime obligatorii înca sunt mari, comparativ cu alte țari din UE. Rata…

- Provocarea acestui guvern liberal pentru perioada 2021 - 2024 este crearea unui mediu propice pentru investitii in Romania si, dupa aceea, aducerea romanilor inapoi acasa, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, adaugand ca acest lucru nu se poate face cu promisiuni si mita electorala.…

- Romania se menține intre țarile cu cea mai ridicata rata a inflației din UE, in timp ce inflația in zona euro se adancește in teritoriu negativ Romania a fost, in septembrie, intre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri de Oficiul…

