Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, sambata, ca el castiga 12.000 lei lunar, mai putin decat incasa ca senator.Citește și: Mihai Tudose profețește: La alegerile din toamna PSD-ul bate PNL "Mi-am limitat salariul, este 12.000 lei. Mi-a scazut salariul, sa stiti, de la Senat…

- Guvernul PNL a venit prea tarziu pentru interesele ExxonMobil, care erau deja pe punct de plecare, iar decizia acestora de apleca din Romania nu ne bucura, a declarat marti seara ministrul Finantelor, Florin Citu, potrivit Agerpres.Intrebat despre negocierile dintre ExxonMobil si Lukoil privind…

- Anunț alarmant al ministrului de Finanțe: “Nu vom putea sa mai platim pensii in 20 de ani”. Un angajat va trebui sa susțina doi pensionari ″Nu vom putea sa mai platim pensii in 20 de ani, daca ramanem cu sistemul actual, in care dominant este Pilonul 1, administrat de stat”,…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, luni, ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre situatia actuala a economiei si despre masurile pe care le are in vedere pentru redresarea situatiei, precizand ca una dintre ele este inghetarea salariilor demnitarilor, pe care o "acceptam toti".…

- Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, joi seara, ca in maximum doua saptamani va prezenta un proiect de reorganizare a institutiei pe care o conduce, pe care o vrea mai supla si cu un departament macroeconomic puternic, care sa dea sfaturi ministrului referitor la politica pe termen lung. Despre…

- E razboi total intre fostul si actualul guvern pe tema bugetului de stat. Ministrul Finantelor face acuzatii fara precedent. Executivul Dancila a lucrat ca Al Capone, cu doua bugete, si a directionat bani din investitii si din fondurile europene catre baronii PSD, spune Florin Citu.

- Declarații șocante facute de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, in cursul zilei de joi! El a dezvaluit faptul ca in ultimii trei ani, economia Romaniei a fost condusa dupa doua bugete, exact ca metoda folosita de Al Capone! Ce s-a descoperit la bugetul țarii, la scurt timp dupa ce Guvernul PNL l-a inlocuit…