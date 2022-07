Stiri pe aceeasi tema

- Marius Ostaficiuc a estimat miercuri, intr-un comunicat de presa, ca majorarile de taxe si impozite adoptate recent de guvern vor duce la un blocaj in economie, el cerand ca “statul sa discute cu mediul de afaceri pentru gasirea unor solutii comune in ceea ce priveste colectarea unor sume la bugetul…

- Despre modificarile in privinta contractelor part-time, ministrul de Finante a spus ca nu exista riscul de a se ajunge la munca la negru. ”Nicidecum, se limiteaza munca la negru, pentru ca acele persoane care sunt platite cu doua ore, oficial, va asigur ca nu traiesc din doua ore, contravaloarea unui…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, despre Ordonanta de modificare Codului Fiscal, aflata in prima lectura in Executiv, ca prevede ”o serie de ajustari, pe partea de capital si companii. Premierul Nicolae Ciuca l-a intrerupt, spunand ca el nu le-ar zice…

- Din perspectiva modului in care vor evolua dobanzile in perioada urmatoare, pot sa spun ca pentru anul 2023 ne așteptam la o incepere de scadere a acestora, a declarat Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, dupa ce Guvernul a adoptat ordonanța prin care romanii care au probleme cu ratele, pot amana plata…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a facut duminica o paralela din punct de vedere al contributiilor intre angajatii din mediul privat si cei de la stat, afirmand ca, desi numarul bugetarilor este mult mai mic, valoarea contributiilor pentru pensii este mult mai mare.

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, miercuri, ca este „exclus” sa se ia in calcul o inghetare a pensiilor si salariilor in acest an, iar datoria publica creste pe seama unor imprumuturi angajate de stat pentru a face investitii.

- ”O sa avem in curand, la jumatatea lunii mai, si datele semnal cu privire la PIB trimestrul 1, iar elementele de proiectie pe primele doua luni arata semne de inversare a trendului inregistrat in trimestrul 4, respectiv o usoara revenire”, a spus ministrul Finantelor. Adrian Caciu a aratat ca cresterea…

- Ministrul Finanțelor a fost intrebat de jurnaliști ce buget a alocat pentru masa de Paște, la ce dorințe a renunțat și ce nevoi a prioritizat, in condițiile in care, recent, i-a indemnat pe romani sa fie mai cumpatați. Adrian Caciu a evitat sa raspunda, dar le-a recomandat romanilor sa cumpere doar…