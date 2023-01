Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat miercuri ca incepand cu luna martie o sa fie o scadere mai vizibila a inflatiei, o reducere graduala, mentionand ca Guvernul si-a propus ca pana la finalul anului 2023 inflatia sa aiba o singura cifra.

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a afirmat miercuri ca intentia in noul program de guvernare este de a stabili obiective mai tangibile din perspectiva reducerii impozitarii muncii, mentionand ca acesta trebuie sa se faca la pachet cu mai multe masuri, scrie Agerpres.

Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, spune, la Euronews Romania, dupa ce grupul OMV a anunțat ca va plati taxa de solidaritate in Austria, impusa de UE, ca a fost un anunț de „marketing de bursa" și a reamintit ca „nu e vorba de a lasa pe cineva sa nu plateasca acest impozit pe profitul excepțional".

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a explicat, la Prima TV, de ce dobanzile la imprumuturi sunt mai mari in 2022, mentionand ca dincolo de inflatie si de ratinguri este modul in care Romania s-a imprumutat in nestire in ultimii doi ani.

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, la Prima TV, ca deficitul la fondul de pensii in acest an este de 11,9 miliarde de lei, dar ca anul viitor acest deficit este programat la 10,7 miliarde de lei.

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, sustine ca este incorect si frustrant ce s-a intamplat in aceasta saptamana in Consiliul JAI, cand Romania nu a fost primita in spatiul Schengen, precizand ca Europa trebuie sa stranga randurile si sa se gandeasca la valorile democratice si la pilonii pe care s-a…

Bugetul pentru anul viitor este construit pe un volum de investitii istoric, de 112 miliarde de lei, adica 7,2% din PIB, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la o dezbatere de specialitate.

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a afirmat miercuri ca inflatia ii afecteaza pe cei cu venituri mici si medii, nu si pe bogati și ca Guvernul pregatește un nou pachet de ajutoare financiare pentru romanii cu venituri reduse, conform Agerpres.