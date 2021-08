Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea Comisiei Fiscale Centrale a fost deblocata, ceea ce va conduce la identificarea solutiilor optime in aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, informeaza Agerpres. "S-a deblocat activitatea Comisiei Fiscale Centrale,…

- Comisia Fiscala Centrala va fi reactivata, lucru anunțat chiar de ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu. În acest sens a aparut și un proiect de ordin pe site-ul instituției. Totuși, ministrul afirma ca aceasta Comisie nu funcționa „de câțiva ani”. De fapt, daca citim referatul…

- Reducerea birocratiei, eliminarea dosarului cu sina, dar si o mai buna colectare a veniturilor la buget sunt cateva dintre prioritatile pe care noul ministru al Finantelor, Dan Vilceanu, le-a prezentat astazi la prima sa conferinta de presa.

- Ministrul Finanțelor, Dan Vilceanu, nu a știut sa spuna care este salariul minim pe economie in Romania. Acesta a susținut prima conferința de presa in calitate de ministru. Este a doua oara cand ministrul face o gafa. In prima zi de mandat a contrazis datele oficiale ale INS care indicau o inflație…

- Consolidarea fiscal-bugetara si cresterea economica continua si consolidata se afla printre obiectivele principale ale actualului ministrul al Finantelor, Dan Vilceanu, conform declaratiilor pe care le-a facut, joi, la ministerul de resort. "In primul rand, stiti ca e un proiect pentru e-facturare in…

- Ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, a afirmat, joi, ca Guvernul nu a mai luat masuri care sa genereze inflatie in acest an, precizand ca nu exista crestere economica fara sa aiba si un puseu inflationist.

- La PNL s-a inregistrat, marți seara, o convocare a Biroului Politic Național, organismul de partid care alege miniștrii formațiunii. Intalnirea este organizata la solicitarea șefilor județeni PNL, nu la convocarea lui Ludovic Orban. Susținatorii premierului Florin Cițu il vor vota…