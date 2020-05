Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala ofera Republicii Moldova un imprumut de 52,5 milioane de euro. Decizia a fost aprobata ieri, de institutia financiara internationala.Banii provin din resursele Asociației Internaționale pentru Dezvoltare si vor fi cheltuiti in lupta impotriva raspandirii COVID-19.

- Florin Citu ataca partidele de Opozitiem pe Facebook. "Intrebarea zilei. Domnilor Ciolacu, Tariceanu, Ponta este momentul sa terminați crizele de isterie publice. Trebuie sa le spuneți romanilor direct: votați prelungirea starii de urgenta sau continuați sa jucați poker cu sanatatea…

- Guvernul va adopta joi ordonanta de urgenta prin care plata ratelor la banca se suspenda pana la 9 luni, a declarat la inceputul sedintei Executivului ministrul de Finante, Florin Citu. "Suntem pregatiti cu OUG, vizeaza persoane fizice, juridice. Pana la 9 luni este perioada pentru care se…

- Ministrul Economiei Virgil Popescu anunta ca Guvernul a pregatit masuri care sa vina in sprijinul celor afectati de criza coronavirusului si ca, desi autoritatile isi doresc ca firmele sa depuna declaratiile fiscale pe 25 martie, "acestea nu patesc nimic daca nu o vor face". Ministerul Finantelor…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat miercuri ca nu intra "sub nicio forma" in politica si ca nu este interesat sa fie premier. "Stiti bine raspunsul meu in acest sens. Nu intru in politica sub nicio forma. Nu am discutat cu nimeni ca sa fiu eu prim-ministru.…

- Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a ținut sa respinga in cadrul unei conferința de presa, ideea care circula inclusiv in județul Suceava ca PSD și PNL au o ințelegere privind declanșarea alegerilor anticipate. ”Eu vreau sa va spun ca noi am fost forțați in aceasta privința in sensul ca a venit…

- Acuzații extrem de grave lansate de ministrul demis al Sanatații, Victor Costache. Acesta a anunțat ca acordul de imprumut cu Banca Mondiala pe care l-a preluat va fi renegociat, intrucat acesta fi fost doar o sifonare a banilor publici.Victor Costache a declarat in timpul audierilor in comisiile…

- Primarul Municipiului Targoviste, Cristian Stan, a avut o reactie fara echivoc vizavi de majorarea taxei de habitat, ca varianta de raspuns la cresterea costurilor, odata cu trecerea la colectarea selectiva a deseurilor: „Este prima data cand aud de aceasta posibilitate. Ca o prima opinie, nu cred ca…