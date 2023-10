Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Boloș vrea sa interzica comercializarea alcoolului in salile de jocuri de noroc printr-o reforma urgenta a acestora. „ Reforma jocurilor de noroc: un imperativ. Vorbim despre o industrie cu o forța economica uriașa, care are nevoie de un regim juridic și fiscal mai riguros”, susține ministrul…

- Ministrul Finantelor afirma, miercuri seara, ca reforma jocurilor de noroc este un imperativ, iar industria trebuie sa fie reglementata și impozitata mult mai riguros. Marcel Boloș susține ca o parte din sumele incasate de la operatori va fi direcționata pentru programe de prevenire și tratare a dependenței.…

- ”Reforma jocurilor de noroc – un imperativ. Vorbim despre o industrie cu o forta economica uriasa, care are nevoie de un regim juridic si fiscal mai riguros, care sa asigure un climat de legalitate, stabil, concurential si predictibil. Ministerul Finantelor a publicat un OUG care urmeaza sa fie aprobat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca in ședința de Guvern de joi va veni cu reforma jocurilor de noroc, prin care nicio companie, daca nu are sediul social in Romania, nu va mai putea desfașura activitatea pe teritoriul țarii noastre. Ciolacu a declarat ca nu il sperie amenințarile industriei…

- Premierul Romaniei a anunțat ca pe langa ordonanța care va fi data joi privind sediul fiscal al firmelor care se ocupa cu jocurile de noroc, va fi și o procedura accelerata privind un proiect parlamentar de scoatere a acestora din localitați.

- "In sedinta de joi voi veni cu reforma in jocurile de noroc. Nicio companie, daca nu are sediul social in Romania, nu va mai putea avea aceasta activitate pe teritoriul Romaniei", a spus premierul, care a mai a precizat ca, astfel, companiile care erau prin Transnistria nu vor mai putea activa in acest…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca in sedinta de joi va veni cu reforma in jocurile de noroc, astfel ca nicio companie, daca nu are sediul social in Romania, nu va mai putea avea aceasta activitate pe teritoriul Romaniei. ”In sedinta de joi voi veni cu reforma in jocurile de noroc. Nicio companie,…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune ca Romania se afla la o rascruce de drumuri și trebuie sa ia masuri radicale, cum ar fi reducerea cheltuielilor bugetare pentru a nu pierde fondurile europene. In primul rand, trebuie sa avem mai puțini „șefi la bani”. In fapt, este vorba de un atac direct la…