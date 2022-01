Stiri pe aceeasi tema

- Impactul brut asupra deficitului, daca nu s-ar fi aprobat ordonanta privind masurile-fiscal bugetare, ar fi fost de 97 miliarde lei, iar economia care s-a facut la bugetul general consolidat este de 87 miliarde lei, a declarat, vineri, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Adrian Caciu.…

- Rolul bugetului de stat ca ancora de predictibilitate Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, spune ca este nevoie de un parteneriat real cu mediul economic și social și, de asemenea, sa se acționeze împreuna pentru dezvoltarea țarii.…

- Noul ministru al Finanțelor, economistul Adrian Caciu, a facut un anunț de ultim moment. Totul, pe tema banilor din Planul Național de Redresare si Rezilienta (PNRR). „Lucram pentru a folosi banii din PNRR in beneficiul romanilor!”, da asigurari Adrian Caciu, joi, intr-o postare pe Facebook. Acesta…

- "Colegii de cabinet stiu ca usa biroului meu este oricand deschisa. Discutam despre necesarul de finantare pentru proiectele si politicile fiecarui minister, despre prioritatile din programul de guvernare. Avem ambitia sa chibzuim cat mai bine banii publici! Este nevoie de mai mare responsabilitate…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a semnat vineri acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta incheiat intre Comisia Europeana si Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro.

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a semnat vineri acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliența incheiat intre Comisia Europeana și Romania, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro. Banii vor veni in 10 tranșe, iar prima rata va fi de aproape 2 miliarde de euro, anunța Ministerul…

- "Pun o intrebare care poate are o doza de retorica: daca am fi avut in acest moment, pe langa orasele din Romania, centrale de cogenerare de mare eficienta cu tehnologie noua, cu consum mic de combustibili, oare am fi stat mai bine in aceasta iarna? Evident. Bucurestiul consuma gaze in centrale de cogenerare…