Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cîțu a facut anunțul bomba, în direct la Realitatea Plus. Ministrul Finanțelor a declarat ca este posibil ca, anul viitor, Comisia Europeana sa declanșeze procedurile de deficit excesiv.

- Ministrul Finantelor organizeaza joi la ora 10.00 o conferinta de presa la minister. Florin Citu urmeaza sa anunte ca deficitul bugetar din acest an se apropie de 4 procente, mult peste tinta anuntata de Guvernul PSD la inceputul anului.

- Cițu reclama dezastrul lasat de PSD: Executia bugetara de pana acum este ingrijoratoare, situatia confirma cele mai mari temeri ale noastre Executia bugetara de pana acum este ingrijoratoare, la 10 luni vom avea tot crestere pe deficit, iar situatia confirma cele mai mari temeri ale noastre, a declarat,…

- Florin Cițu, noul ministru al Finanțelor, nu este convins ca Romania se poate incadra in ținta de deficit de 3% pentru acest an, in condițiile in care execuția bugetara la noua luni a aratat un deficit de 2,66% din PIB, relateza Mediafax."Prima prioritate e rectificarea bugetara și a doua…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat, marți dimineața, ca cele doua mari prioritați ale Guvernului Orban sunt rectificarea bugetara și bugetul pe 2020. ”Avem mai puține ministere și vom...

- "Nu trebuie sa ne mai ascundem aici. Este clar o mita, pe care Guvernul Viorica Dancila o promite. Deci cei care nu vor vota (motiunea) vor avea beneficiile vineri, la aceasta rectificare bugetara. Este mita pe fata, pentru ca daca ne uitam pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, vedem ca nu…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Cîțu, critica la RFI anunțul premierului Viorica Dancila ca Executivul va face o rectificare bugetara vineri, adica la o zi dupa moțiunea de cenzura. Demersul Opoziției are șanse reale sa treaca, ceea ce ar duce la demiterea Guvernului PSD.Florin Cîțu…