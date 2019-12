Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar pentru anul viitor ar creste la 5% din produsul intern brut daca s-ar aplica masurile votate marti de parlamentari referitoare la reducerea TVA si majorarea alocatiilor pentru copii, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. "La majorarea alocatiilor impactul ar fi de 6 miliarde…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, marti seara, dupa ce comisiile din Camere Deputatilor au aprobat dublarea alocatiilor copiilor, dar si reducerea TVA la 16%, ca politicienii ”se joaca cu focul”, dintr-o ”razbunare copilareasca”, intrucat deficitul ar putea ajunge la 5%. Citu afirma ca…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, marti seara, dupa ce comisiile din Camere Deputatilor au aprobat dublarea alocatiilor copiilor, dar si reducerea TVA la 16%, ca politicienii ”se joaca cu focul”, dintr-o ”razbunare copilareasca”, intrucat deficitul ar putea ajunge la 5%. Citu afirma…

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, acuza PSD ca nu a lasat bani in buget pentru plata pensiilor pana la finalul anului. "Ieri am avut o discuție cu premierul Ludovic Orban…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, joi seara, ca in maximum doua saptamani va prezenta un proiect de reorganizare a institutiei pe care o conduce, pe care o vrea mai supla si cu un departament macroeconomic puternic, care sa dea sfaturi ministrului referitor la politica pe termen lung. Despre…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a prezentat concluziile dupa analiza situației financiare a Romaniei și spune ca este mai rau decat cel mai pesimist scenariu la care se așteptau. "Ca o concluzie cam tot ce am gasit a depașit cele mai pesimiste așteptari ale mele. Am aflat ca situația reala nu era…

