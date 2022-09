Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat joi ca "exista spatiu si mai exista si necesitate" pentru majorarea pensiilor anul viitor, insa nu a avansat niciun procent, adaugand ca decizia finala va fi luata in Coalitie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sunt discutii in Coalitie despre pachetul de masuri sociale. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat astazi un pachet de masuri sociale pe care PSD le va propune. Este vorba despre majorarea salariului minim si cresterea pensiilor. De cealalta parte a Coalitiei, surse din cadrul PNL au declarat ca…

- Pensiile speciale ale magistratilor sunt un statut al acestora, a spus ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, miercuri, 24 august, la briefingul de presa de la Guvern. El a subliniat ca va sustine orice varianta care pastreaza statutul de independenta al judecatorilor și procurorilor.Intrebat daca este…

- „Pensiile romanilor vor crește de la 1 ianuarie 2023 cu un procent mai mare decat cel care decurge din obligațiile legale actuale.”, a declarat președintele OPSD Argeș. „Conform reglementarilor in vigoare, pensiile ar urma sa creasca la inceputul anului urmator cu rata inflației. Rata inflației luata…

- MInistrul Finantelor a aratat ca veniturile bugetului general consolidat se majoreaza pe sold cu suma de 30,4 miliarde de lei, din care din economia interna – 29,1 miliarde de lei si 1,3 miliarde de lei din fonduri externe nerambursabile. Iar cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza per…

- Pensii 2022: Neimpozitarea pensiilor sub 3.000 de lei, o varianta discutata in ședința conducerii PNL Pensii 2022: Neimpozitarea pensiilor sub 3.000 de lei, o varianta discutata in ședința conducerii PNL Majorarea pensiilor foarte mici a facut subiectul unei discuții in ședința conducerii PNL de marți…

- Pensiile se vor majora incepand de anul viitor iar acum sunt realizate simulari pentru a se gasi soluțiile de creștere a acestora, precum și procentul de majorare, potrivit ministrului Finanțelor, Adrian Caciu.

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat ca luni, in cadrul sedintei Biroului Permanent National al PSD, a fost propusa revenirea TVA de la 5% la 9% pentru catering si alimentatie publica. Intrebat pentru ce tipuri de produse si servicii va creste TVA, conform prezentarii…