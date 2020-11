Ministrul Finanțelor Publice promite creșterea pensiilor și salariilor, în perioada următoare Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a declarat, sambata, intr-o conferința de presa, ca pensiile și salariul minim vor crește „in perioada urmatoare”, fara a avansa un procent sau o data. Florin Cițu a fost intrebat, intr-o conferința de presa, daca revenirea economiei, despre care a vorbit, va insemna și creșterea salariului minim, așa cum au […] Articolul Ministrul Finanțelor Publice promite creșterea pensiilor și salariilor, in perioada urmatoare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- „Stiti foarte bine ca am spus ca pensiile vor creste in fiecare an in perioada urmatoare. Vom vedea care va fi dinamica, dar vor creste in fiecare an. Da, ai nevoie de crestere economica pentru a creste si pensiile si salariile si cresterea economica se va reflecta in cresterea pensiilor si a salariilor”,…

