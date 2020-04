Stiri pe aceeasi tema

- Sumele colectate de stat de la companii au scazut drastic din cauza crizei de coronavirus.Citește și: Italienilor li s-a URAT cu totul de carantina: ce IDEI TRAZNITE au pentru a putea merge la plaja "Vedem o scadere a impozitului pe profit cu 2.2 miliarde de lei, Impozitul pe…

- Junior Achievement (JA) Romania organizeaza in aceasta saptamana un webinar pentru elevi, studenți și profesori dedicat incurajarii atitudinii responsabile pentru prevenția raspandirii COVID-19 și pentru gestionarea efectelor economice provocate de pandemie. In cadrul acestuia, JA Romania iși propune…

- Ministrul Finantelor florin Citu a declarat joi, la Digi24, ca Guvernul nu ia in calcul scenariul taierii de salarii sau pensii, in contextul crizei economice provocate de epidemia de coronavirus. De asemenea, el a mai precizat ca nici despre restructurari in sectorul bugetar nu se discuta in acest…

- Solicitarea a fost transmisa prin semnarea, impreuna cu ARCA – Asociatia Romana de Comunicatii Audiovizuale, a unui apel comun catre Guvern, in care starea presei, indiferent de modul ei de a ajunge la public (online, radio, TV, publicatii), este adusa in atentia autoritatilor. Aceste masuri…

- Ministrul Finantelor Publice a anuntat vineri seara ca pregateste pachete de masuri destinate atenuarii efectului economic al epidemiei de Covid-19."Am discutat astazi cu reprezentati ai sectorului bancar. Pregatesc pachete de masuri, pentru persoane fizice si companii, care sa atenueze…

- In contextul evolutiei rapide a cazurilor de coronavirus COVID – 19 pe plan mondial si a masurilor recente ale autoritatilor romane cu privire la raspandirea bolii, Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie – IRES a realizat un sondaj de opinie pentru a evalua perceptiile si atitudinile romanilor…

- Deputatul Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sanatate a cerut masuri urgente pentru suplimentarea aparaturii pentru secțiile de terapie de la Spitalul de Boli Infecțioase și de la Spitalul Județean de Urgența Cluj.