Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat ajutorul de stat pentru sustinerea activitatii aeroporturilor regionale de la Iasi, Bacau, Cluj, Craiova si Sibiu. "A fost adoptat proiectul de ordonanta de urgenta pentru sustinerea activitatii unor aeroporturi regionale in contextul economic generat de pandemia de COVID-19. Anterior,…

- Guvernul a aprobat ajutorul de stat pentru sustinerea activitatii aeroporturilor regionale de la Iasi, Bacau, Cluj, Craiova si Sibiu. "A fost adoptat proiectul de ordonanta de urgenta pentru sustinerea activitatii unor aeroporturi regionale in contextul economic generat de pandemia de COVID-19. Anterior,…

- Ministrul Finantelor a declarat miercuri seara, la Digi 24, ca ar prefera sa vina cat mai curand cu un buget pentru anul viitor si sa nu mai astepte luna decembrie. Intrebat daca va ramane in Guvernul interimar in cazul in care Cabinetul Orban va pica la motiunea de cenzura, Florin Citu a raspus ca…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a anunțat joi ca „Ministerul Transporturilor va avea un buget record dupa rectificarea bugetara, pentru realizarea proiectelor de investiții in infrastructura”. In schimb, deputatul USR Catalin Drula dezvaluie ca bugetul Transporturilor este printre cele…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat joi ca Guvernul va aproba in sedinta de vineri o Ordonanta de Urgenta care va aduce unele modificari necesare pentru a pune in aplicare rectificarea bugetara. “Voi avea o declaratie de presa in cursul zilei de astazi in care voi prezenta…

- "Voi avea o declaratie de presa in cursul zilei de astazi in care voi prezenta toate detaliile rectificarile bugetare, fara nimic de ascuns. Maine va fi in sedinta de Guvern, o Ordonanta de Urgenta care modifica ce este nevoie pentru a pune in aplicare aceasta rectificare bugetara", a declarat joi ministrul…

- Ministrul Finanțelor ”garanteaza” ca Guvernul PNL va trece Carpatii cu autostrada Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a sustinut joi ca autostrada Pitesti-Sibiu va fi finalizata in timpul guvernarii PNL, care va urma dupa alegerile parlamentare. Ministrul Finanţelor a menţionat…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a sustinut joi ca autostrada Pitesti-Sibiu va fi finalizata in timpul guvernarii PNL, care va urma dupa alegerile parlamentare.Ministrul Finantelor a mentionat ca singurele masuri din planul de relansare economica prezentat recent de Guvern, care…