- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, s-a razgandit in privinta amnistiei fiscale: nu este pentru persoanele fizice, ci doar pentru companiile de stat cu datorii istorice. "Nu am facut o trimitere la persoanele fizice sau un alt tip de amnistie decat acela posibil aplicabil companiilor de stat, care…

- Teodorovici s-a razgadit in privința amnistiei fiscale. Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a precizat miercuri, la Tulcea, ca nu sunt vizate persoanele fizice, ci companiile de stat cu datorii istorice. Afirmația demnitarului este cu atat mai șocanta cu cat, in data de 6 iulie, spunea ca prin…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca se fac analize la minister legat de amnistie, intentia fiind ca de aceasta sa beneficieze companii de stat care au acumulat datorii istorice si care, probabil, se vor inchide in cativa ani daca nu vor fi luate anumite masuri. O decizie legata…

- Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.