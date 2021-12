Ministrul Finantelor Adrian Caciu a declarat, luni, la finalul ședinței Executivului, ca proiectul de buget pentru anul 2022 a avut toate avizele necesare in prealabil, inclusiv avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Caciu a menționat ca avizul CES este unul negativ, insa este unul consultativ, iar Consiliul Fiscal a avut o opinie pe […] The post Ministrul Finanțelor: Proiectul de buget a avut toate avizele necesare. Avizul CES, negativ, dar consultativ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .