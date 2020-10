Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul autoritatilor este de a nu inchide economia, pentru ca ar fi reteta clara catre faliment, a anuntat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, potrivit Agerpres.Potrivit sefului de la Finante, nici in perioada martie - aprilie Romania nu a inchis toata economia, in conditiile in care…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, anticipeaza o scadere de 4% a economiei la finele acestui an, scadere care va fi anulata de o creștere egala anul viitor. Cițu spune ca Romania are cea mai mica inflatie dintre tarile din estul si centrul Europei.

- Florin Citu, ministrul de Finante, a declarat astazi ca economia nu va mai fi inchisa, asa cum s-a intamplat timp de doua luni in primavara. De asemenea, a precizat ca anul viitor nu vor fi majorate taxele. „Nu vom mai inchide economia, cum s-a intamplat pentru doua luni in primavara. Nici atunci nu…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca Romania trebuie sa plateasca anul acesta 50 de miliarde de lei, „datorii facute de PSD in perioada cand economia globala avea creștere economica”. „PSD a distrus economia Romaniei. In 2020 trebuie sa platim aproape 50 de MILIARDE lei datorii facute de PSD…

- Ministrul Finanțelor da asigurari ca taxele nu vor crește nici in acest an, nici in anul urmator și spune ca are soluții de finanțare pentru 2020 Ministerul Finantelor nu are in vedere o majorare a taxelor nici in acest an si nici in anul urmator, pentru ca are deja solutii de finantare a cheltuielilor…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a reactionat dur dupa votul de miercuri din Parlament si spune ca PSD trebuie sa dispara, iar votul este "cea mai clara dovada ca nu se lasa pana nu arunca Romania in aer".

- Florin Cițu, ministrul Finantelor Publice, a declarat astazi ca in contextul dificil prin care trece intreaga omenire Romania are semne pozitive. Conform lui Florin Cațu, economia Romaniei trece printr-o perioada dura. „Nu este un secret ca trimestrul II era un trimestru dur. Obiectivul nostru nu a…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a declarat ca Romania va evita recesiunea tehnica și ca economia iși va reveni pana la finalul anului, iar acest lucru va duce la creștere economica in 2021. Conform lui Cițu, Romania va avea o contracție a economiei mai mica decat estimarile publice facute de agențiile…