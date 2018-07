Teodorovici a subliniat, insa, ca aceasta masura ar trebui sa se vada in pretul platit de consumatori. "Ne putem gandi la scoaterea accizei la carburanti. Eu personal, mi-as dori foarte mult. In cazul in care s-ar scoate, efectul s-ar duce catre populatie. Daca reducerea respectiva nu se duce la pompa, ci in buzunarul unor companii, nu am facut nimic”, a spus Teodorovici.

El a anuntat ca vrea sa reduca numarul taxelor si impozitelor. "Orice roman normal la cap, cu atat mai mult ministrul Finantelor, trebuie sa aiba in vedere o astfel de masura. (...) Nu sunt adeptul unor noi taxe si…