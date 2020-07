Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor anunta ca pensiile pot creste cu 10%: ”Majorarea cu 40% ar fi fost o bomba pentru stabilitatea economica a Romanei” Pensiile pot creste cu 10%, chiar daca efortul financiar va fi mare, apreciaza ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Potrivit acestuia, creşterea…

- Parlamentul a adoptat legea de respingere a Ordonantei de Urgenta care amana dublarea alocatiilor pana la data de 1 august 2020, dublare decisa la propunerea si prin votul PSD. Legea a fost deja trimisa la promulgare, la presedintele Klaus Iohannis. Daca presedintele promulga legea, Guvernul ar trebui…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu: “Nu sunt bani pentru dublarea alocațiilor anul acesta!” Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a spus ca din cauza crizei de COVID-19 nu va fi posibila dublarea alocațiilor pentru copii anul acesta. Cițu a explicat ca alocatiile au fost majorate in Parlament fara sa aiba…

- Legea care prevede majorarea pensiilor publice de la 1 septembrie Foto: Arhiva/UN Photo Legea care prevede majorarea pensiilor publice de la 1 septembrie creaza probleme de sustenabilitate bugetului pentru urmatorii doi ani și atât instituțiile financiare internaționale, cât și…

- Intrebat daca pensionarii ar trebui sa se mai astepte la majorarea pensiilor din septembrie, decizie luata in Parlament, ministrul de Finante a declarat: "Nu pot eu sa va dau un raspuns. Este o decizie politica pe care trebuie sa o ia Guvernul. Dar in acest moment, acel capitol de cheltuieli…

