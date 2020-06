Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, joi seara, ca deja 4.000 de companii beneficiaza de programul IMM Invest si ca se asteapta ca pana la inceputul saptamanii viitoare numarul sa creasca la 10.000 de companii, anunța news.ro.”IMM Invest a ajuns acum doua zile la 4.000 de…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a vorbit, sambata, despre noul rating de țara al Romaniei. ”Vom reveni la perspectiva “stabil″ cat mai curand, iar tot ceea ce vom face in perioada urmatoare va duce la revenirea perspectivei “stabil” pentru Romania la toate agentiile de rating”. “Aceasta perspectiva…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Citu, presedintele TNL, Mara Mares, și prim vicepreședintele TNL, Cosmin Sava, au discutat, in cadrul unui webinar, despre finanțele publice in vremuri de criza. Temele de discuție au vizat digitalizarea MFP/ANAF, stadiul IMM INVEST, parteneriatul dintre instituțiile…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a susținut, la reuniunea ECOFIN, poziția Romaniei ca viitorul fond de recuperare sa fie nediscriminatoriu la nivelul UE 27 și sa se concentreze pe marile prioritați, inclusiv pe investiții, se arata intr-un comunicat de presa. „Ne dorim implementarea rapida…

- Economia Romaniei a pus frana dinainte de pandemie. PIB-ul pe primul trimestru a crescut cu doar 0,3%, fața de trimestrul anterior. In ritm anual, avansul a fost de 2,4% Produsul Intern Brut (PIB) a crescut in primul trimestru din acest an cu 2,4%, serie bruta, comparativ cu perioada similara a anului…

- "Din ce am discutat eu cu domnul premier, șomajul tehnic o sa fie prelungit pentru anumite categorii. Este clar ca daca sunt companii ale caror activitate este afectata de deciziile guvernului, ca nu pot sa porneasca, acolo nu ai cum sa le spui ca nu le mai susții. Nu știu care va fi cuantumul, daca…

- „Am cuprins cresterea pensiilor in buget, pentru ca era legislatia in vigoare. In acelasi timp, totul depinde de executia bugetara (...) In acest moment nu avem de ce sa discutam despre pensii, pentru ca la rectificare nu s-au luat banii de acolo. Nu este un subiect care ar trebui discutat azi.…

- FMI estimeaza o contracție de 5% a economiei Romaniei in 2020 și o crestere exploziva a ratei somajului la peste 10%. Economia mondiala va scadea cu 3% Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, in contextul pandemiei…