Stiri pe aceeasi tema

- „Cea mai concreta dovada de incredere in economia Romaniei: investitii straine directe de aproape un miliard de euro in primele doua luni ale anului!Este o creștere de aproape 10% fața de perioada similara din 2021!Faptul ca investitorii straini au decis sa trimita mai mulți bani in țara noastra este…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu i-a prezentat omologului sau ceh, Zbynek Stanjura, poziția Romaniei in privința revizuirii regulilor fiscale din Pactul de Stabilitate și Creștere, intr-o intalnire... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ”Asa cum am promis, solutiile care protejeaza populatia si companiile sunt principala noastra preocupare! Avand in vedere situatia dificila cu care se confrunta milioane de persoane fizice si juridice, din cauza cresterii foarte ridicate a preturilor la politele de raspundere civila auto, am decis,…

- Veniturile bisericilor ar putea sa fie impozitate intrucat acest lucru inseamna a „ne incadra in obiectivul din PNRR”, este declarația ministrului Finantelor, Adrian Caciu. Ministrul Finantelor a fost intrebat daca este posibil ca veniturile bisericilor sa fie impozitate, afirmand ca toate variantele…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (PSD), a declarat la Hotnews.ro ca ar trebui modificari la facilitațile pe care le primesc firmele care activeaza in construcții și IT. Despre facilitațile fiscale pentru sectorul construcțiilor:E posibil sa fie updatate. Eu nu sunt adeptul scoaterii…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat vineri, la Razboieni, in judetul Iasi, ca este important ca in primul trimestru al acestui an sa ajunga cat mai multi bani in economie pentru „a putea face fata unei situatii destul de complicate”, informeaza AGERPRES . „Va anunt ca am inceput schema de…

- Ministrul Finanțelor, dl Adrian Caciu, și dl Mathias Cormann, Secretarul General al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), au discutat vineri, 28 ianuarie a.c., despre Studiul economic al OCDE pentru Romania. Aceasta este prima intalnire din cadrul negocierilor foii de parcurs…

- Rapunzand criticilor lansate de Florin Cițu privind majorarea dobanzilor internațioanle la care s-a imprumutat Romania de la inceputul anului, Caciu a precizat ca situația a fost moștenita chiar de la guevrnul condus de Cițu.”Ar trebuie sa ne uitam cat de repede au crescut dobanzile la tilurile de stat…