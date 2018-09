Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, miercuri seara, ca Pilonul II de pensii nu o sa fie desfiintat, nu o sa fie blocat sau taiat, ba, dimpotriva, ”pana la final de an sa fie si o surpriza placuta”. Ministrul a precizat ca se ia in calcul largirea ariei in care fondurile de pensii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici, a anuntat, miercuri seara, ca Pilonul II de pensii nu o sa fie desfiintat, nu o sa fie blocat sau taiat, ba, dimpotriva, ”pana la final de an sa fie si o surpriza placuta”. Ministrul a precizat ca se ia in calcul largirea ariei in care fondurile de…

- Ministrul Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici, a anuntat, miercuri seara, ca Pilonul II de pensii nu o sa fie desfiintat, nu o sa fie blocat sau taiat, ba, dimpotriva, ”pana la final de an sa fie si o surpriza placuta”.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat miercuri ca exista suficienti bani pentru pensii si salarii, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a spus ca Guvernul „de fapt nu are bani”. Teodorovici a mentionat ca o astfel de problema, daca ar fi adevarata, nu s-ar discuta public.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodoroviciu, a declarat miercuri seara ca Spitalul Regional de la Constanta va fi gata pana in anul 2023.Totodata, Teodorovici a catalogat si declaratiile presedintelui Klaus Iohannis referitoare la lipsa banilor de pensii si salarii drept iresponsabile, mentionand ca exista…

- Se vede insa o scadere usoara fata de aprilie, arata datele Autoritatii de Supraveghere Financiara. Cea mai mare pondere in cadrul activelor din Pilonul II este detinuta de titlurile de stat, in proportie de peste 60% din total, adica 26 de miliarde de lei.Pe locul doi se afla actiunile,…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici ar fi deranjat de campania de informare cu privire la Pilonul II de pensii, lansata recent de administratori, spunand ca ar fi „agresiva” si „impotriva statului”.

- Intenția mai mult sau mai puțin discreta a guvernanților de a naționaliza banii stranși in Pilonul II de pensii este insoțita de fumigene populiste care vin sa ușureze acest furt prin ”anestezierea” victimelor. Pentru a restabili limitele adevarului, preluam mai jos un text semnat de Adrian Codirlașu,…