Stiri pe aceeasi tema

- Ezitari la nivel ministerial, cand a venit vorba de salariul minim. Recent instalat in fotoliul de ministru al Finanțelor, liberalul Dan Vilceanu a ieșit, marți, intr-o conferința de presa. Iar la un moment dat, a fost intrebat de o jurnalista daca știe cat e salariul minim in mana – net – in Romania.…

- Intre ministru si un reporter a avut loc urmatorul dialog: ”Reporter: Aveti ideee cat este salariul minim in mana, net, in Romania? Ministrul de Finante: Da, este in jur de 1.600, 1.600 si ceva de lei. Reporter: 1.386. Ministrul de Finante: E 2.380, cred, salariul minim brut. Deci nu are cum sa fie…

- Ideea unei noi taxe auto, vehiculata deja in spațiul public, nu este exclusa de noul ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu. „Dupa toata epopeea taxei auto din Romania, cred ca o taxa sau modul in care vom putea extinde aceasta problema este numai dupa ce vom avea o discutie bine cumpanita. Trebuie sa…

- Dan Vilceanu, noul ministru al Finanțelor Publice, nu exclude varianta introducerii unei noi taxe auto, insa doar dupa gasirea unei variante care sa nu genereze probleme de genul celor provocate de precedentele variante ale taxei. „Dupa toata epopeea taxei auto din Romania și problemele pe…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, in 2021, punctul de amenda a fost inghețat. Astfel, șoferii vor scoate din buzunar aceași suma ca și pana acum. Cat este punctul de amenda in 2021 și cum se calculeaza? In anul 2021 valoarea punctului de amenda a fost inghetat la 145 de lei pentru sanctiunile rutiere.…

- Ministrul economiei, Claudiu Nasui, a declarat, miercuri, la Antena 3 , ca masura neimpozitarii salariului minim pe economie, care este prevazuta in programul de guvernare, s-ar aplica tuturor și ar ajuta economia. Claudiu Nasui a explicat ca, in cazul salariilor mai mari, impozitele ar urma sa fie…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a fost intrebata, la Slatina, de un oltean, daca se poate descurca cu salariul minim pe economie. STIRIPESURSE.RO va prezinta adevarat discuție dintre cei doi: R.T.: Buna! Ce lucrati? -Am fost la negru in Italia, in Portugalia, in care... nu m-am…

- Salariul minim pe economie. Angajații din România se vor bucura de o majorare a salariului minim pe economie, însa aceasta nu va fi una foarte mare. Cei peste 1,6 milioane de anagajați români vor avea parte de doar 40 de lei în plus la salariul…