Stiri pe aceeasi tema

- Impactul brut asupra deficitului, daca nu s-ar fi aprobat ordonanta privind masurile-fiscal bugetare, ar fi fost de 97 miliarde lei, iar economia care s-a facut la bugetul general consolidat este de 87 miliarde lei, a declarat, vineri, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Adrian Caciu.…

- Polițiștii protesteaza de la inceputul acestei saptamani. Timp de trei zile au protestat in fața prefecturilor din toata țara. Joi, 16 decembrie, au protestat in fața Ministerului de Interne.Vineri, 17 decembrie, polițiștii au anunțat ca protesteaza in fața celor trei partide politice aflate la guvernare:…

- Polițiștii protesteaza de la inceputul acestei saptamani. Timp de trei zile au protestat in fața prefecturilor din toata țara. Joi, 16 decembrie, au protestat in fața Ministerului de Interne.Vineri, 17 decembrie, polițiștii au anunțat ca protesteaza in fața celor trei partide politice aflate la guvernare:…

- Schimbarea regimului fiscal nu se va produce in 2022, insa se va face o analiza cu asistența tehnica din partea instituțiilor financiare internaționale, a explicat ministrul Finanțelor, Adrian Caciu. Intrebat daca e luata in calcul impozitarea progresiva și daca s-ar putea introduce taxe mai mari pentru…

- ”M-am intalnit astazi cu reprezentantii mediului de afaceri pentru a transmite clar ca, asa cum am promis, vom construi bugetul pe anul 2022 fara a introduce noi taxe. Stiu ca regulile esentiale in relatia cu economia sunt predictibilitatea fiscal-bugetara si dialogul cu mediul socio-economic. De aceea,…

- Majorari de DOAR 2 lei pentru pensiile romanilor de rand, in luna noiembrie: Cu cat au crescut pensiile magistraților Majorari de DOAR 2 lei pentru pensiile romanilor de rand, in luna noiembrie: Cu cat au crescut pensiile magistraților Datele referitoare la sumele incasate de beneficiarii pensiilor…

- Jogger, noul vehicul de familie al gamei Dacia, poate fi comandat incepand cu data de 1 Decembrie in intreaga retea de agenti autorizati ai marcii. Potrivit unui comunicat oficial al companiei, acesta va fi disponibil in doua versiuni de echipare, Essential si Comfort. La acestea se adauga seria limitata…

- Articolul Proiect de hotarare privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzau, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata,…